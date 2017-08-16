Меркель заявила, что кредит для Air Berlin выдадут не из налоговых сборов

БЕРЛИН, 16 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Переходный кредит в размере 150 миллионов евро для объявившей о начале процедуры банкротства авиакомпании Air Berlin не будет оплачен из кармана налогоплательщика, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Если бы мы бросили десять тысяч пассажиров каждый день в беде, потому что если бы она (авиакомпания) не была оплачена и билеты "сгорели" бы, это было бы, с моей точки зрения, неподобающе. Но мы с большой вероятностью можем сказать, что налогоплательщик не должен за это платить", — сказала Меркель.

Ранее агентство DPA со ссылкой на руководство авиакомпании сообщило, что решение о запуске процедуры банкротства было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку Air Berlin. Данный факт подтверждается и в официальном заявлении компании о банкротстве.

Правительство ФРГ приняло решение о предоставлении авиакомпании Air Berlin кредита на сумму в 150 млн евро для выполнения обязательств перед пассажирами в период после запуска процедуры банкротства, заявил глава Минтранса ФРГ Александер Добриндт.