На Гавайях потерпел крушение вертолет береговой охраны США

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Вертолет Black Hawk потерпел крушение на Гавайских островах, сообщила в пресс-релизе береговая охрана США.

Отмечается, что во вторник вечером по местному времени была потеряна связь с вертолетом UH-60 Black Hawk, который участвовал в учениях.

Cayó un helicóptero militar Black Hawk de Estados Unidos en Hawaii con cinco personas a bordo https://t.co/0vjuCmK4d5 pic.twitter.com/3I8TNgu77B — Infobae América (@InfobaeAmerica) 16 августа 2017 г.

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Пять членов экипажа считаются пропавшими без вести.

В ходе спасательной операции, в которой участвуют самолеты и корабли США, в 2 милях от острова Оаху в океане были найдены обломки вертолета.

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