На Гавайях потерпел крушение вертолет береговой охраны США

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Вертолет Black Hawk потерпел крушение на Гавайских островах, сообщила в пресс-релизе береговая охрана США.
Отмечается, что во вторник вечером по местному времени была потеряна связь с вертолетом UH-60 Black Hawk, который участвовал в учениях.
Cayó un helicóptero militar Black Hawk de Estados Unidos en Hawaii con cinco personas a bordo https://t.co/0vjuCmK4d5 pic.twitter.com/3I8TNgu77B— Infobae América (@InfobaeAmerica) 16 августа 2017 г.
Пять членов экипажа считаются пропавшими без вести.
В ходе спасательной операции, в которой участвуют самолеты и корабли США, в 2 милях от острова Оаху в океане были найдены обломки вертолета.
Helicóptero BlackHawk do exército dos #EUA caiu durante treinamento no #Havaí; 5 tripulantes desaparecidos https://t.co/1KrFKC8ga8 pic.twitter.com/fxNUzl5DVN— RENOVA (@RenovaMidia) 16 августа 2017 г.