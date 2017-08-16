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В мире

Президент из комиксов: как Трамп сделал Twitter фактором политики в США

17:4216.08.2017
(обновлено: 17:43 16.08.2017)
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© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Nicholas Kamm 

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Высказывание экс-президента США Барака Обамы в сети микроблогов Twitter стало самым популярным за всю историю существования этого социального сервиса. Первый темнокожий президент Америки выразил свое отношение к событиям в Шарлотсвилле, штат Виргиния, где в минувшие выходные произошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами: один человек погиб, когда автомобиль врезался в толпу, двое полицейских разбились при падении вертолета.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Американские политики недовольны реакцией Трампа на беспорядки в Виргинии

Обама процитировал в Twitter Нельсона Манделу: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность".

Ему пришлось разбить свою запись на три, поскольку технически размер одного твита не может превышать 140 символов. К первому твиту он прикрепил свою фотографию, сделанную в 2011 году у окна детского сада, где на президента смотрят дети разных рас.

​Именно этот первый из трех твитов за трое суток набрал больше трех миллионов "лайков" и более миллиона "ретвитов". В общей же сложности три твита набрали более пяти миллионов "лайков".

"Это не ультиматум, это мое мнение"

В этой публикации Обмамы без труда усматривается "стрела" в адрес его преемника Дональда Трампа. Действующий президент отреагировал на события в Виргинии на сутки раньше. Сделал он это, как всегда, в Twitter, и при этом воздержался от обвинений в адрес какой-либо из сторон конфликта — его твит прозвучал общепримиряюще.

"Мы все должны быть едины и осуждать все то, за чем стоит ненависть. В Америке не может быть места для такого насилия. Давайте будем все как один!" — написал Трамп. Но в итоге он оказался под огнем критики с обеих сторон.

​Барак Обама не упустил случая поддеть Трампа, и его твит побил рекорды популярности. 

Не только в США, но и во всем западном мире Twitter становится все более популярной трибуной для политиков, включая первых лиц государств. С одной стороны, коротко высказываясь на сайте микроблогов, они как бы обращаются сразу ко всему миру, минуя промежуточные звенья — пресс-конференции, СМИ. С другой — могут позволить себе изъясняться более свободно и откровенно, избегая обтекаемых "протокольных" формулировок. Что, однако, не мешает им вступать в полемику даже на межгосударственном уровне.

Страница сайта Twitter в окне браузера компьютера. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Главы МИД Турции и Австрии поспорили в Twitter

Скажем, в начале августа в Twitter заочно поспорили министры иностранных дел Турции и Австрии — Мевлют Чавушоглу и Себастьян Курц. Поводом стало заявление турецкого министра о возможном выходе его страны из миграционного соглашения с ЕС, если Евросоюз не предоставит гражданам Турции права на безвизовый въезд.

"Я не принимаю ультиматума Чавушоглу и возвращаю его. ЕС не может быть ни от кого зависим и должен сам защищать свои границы", — написал Курц.

Его турецкий коллега в ответ заявил, что он не выдвигал ультиматумов. "Это не ультиматум, Себастьян, это мое мнение. Свобода слова, мой друг", — парировал Чавушоглу.

​"Удали свой аккаунт"

И все-таки ростом своей популярностикак политической трибуны Twitter в последнее время во многом обязан именно Дональду Трампу. Его предшественники тоже использовали сайт микроблогов, но до Трампа всем им было далеко.

Страница президента США Дональда Трампа в Twitter
© РИА Новости
Идите в бан. Twitter довел Трампа до суда

Экс-президент Билл Клинтон минувшей осенью напомнил о себе, поздравив в Twitter с днем рождения свою супругу Хиллари. Барак Обама пользовался соцсетью заметно активнее своих предшественников Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, и даже попадал из-за этого в скандалы. Например, отправившись в марте прошлого года в свой исторический вояж на Кубу, он начал свой твит по-испански: "Как дела, Куба?", что, учитывая непростые отношения между Вашингтоном и Гаваной, по мнению аналитиков, прозвучало издевательски.

Дональд Трамп очень активно использовал Twitter уже в период президентской кампании, вступая в том числе, в яростную перепалку со своей основной соперницей Хиллари Клинтон. Дошло до того, что Трамп назвал Клинтон "недобросовестной", а она в ответ посоветовала ему удалить свой аккаунт, что сразу стало одним из самых популярных мемов в сети.

​Трамп в ответ припомнил Клинтон скандал с ее электронными письмами. Она уже позже не преминула уколоть его, когда в Сети разразилась буря из-за допущенной им опечатки, — в твите президента оказалось слово "covfefe". Хиллари Клинтон в шутку предположила, что это "зашифрованное послание русским".

"Черт, мой президент говорит"

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Американцы хотят, чтобы Трамп перестал вести личный аккаунт в Twitter
Не было и нет ни одного значимого события в политической жизни Америки, по поводу которого Дональд Трамп не высказался бы в своем Twitter. Скандалы из-за его иммиграционной программы, отмены реформы здравоохранения Obamacare, расследование "российских связей" его команды, действия на международной арене — все это находит отражение в коротких и далеко не всегда выдержанных замечаниях президента США, умещающихся в 140 символах. Нередко они становятся поводом для новых скандалов и даже для вполне серьезных выводов.

Активность Трампа в Twitter вызывает в Соединенных Штатах целую палитру эмоций — от шуток до негодования. В Республиканской партии всерьез обсуждалось предложение призвать президента снизить свою активность в соцсети — ею, кстати, как показали опросы, недовольны большинство американцев.

© REUTERS / @realDonaldTrumpАккаунт президента США Дональда Трампа в Твиттере
© REUTERS / @realDonaldTrump
Аккаунт президента США Дональда Трампа в Твиттере

Во вторник в продажу поступила книга иллюстрированных твитов Дональда Трампа, озаглавленная "Sh*t my president says", что можно литературно перевести как "Черт, мой президент говорит". На 120 страницах приводятся сообщения Трампа из Twitter, и каждое из них снабжено карикатурой.

Например, твит "За окном мороз, где ад "глобального потепления"??" проиллюстрирован карикатурным Трампом, стоящим у ночного окна, за которым идет снег. Его сообщение "Мы должны держать "дьявола" вне нашей страны!" помещено под изображением земного шара, по которому карабкается толпа бородачей в мусульманских головных уборах, а на вершине стоит недосягаемый Трамп с двумя револьверами в руках.

Твиты президента проиллюстрировал известный художник-аниматор Шеннон Уилер, прославившийся как создатель сатирического супергероя Too Much Coffee Man, заполонившего комиксы, газеты, журналы и книги во всем мире, о нем даже поставлен оперный спектакль. Так что у Дональда Трампа появился реальный шанс стать прообразом нового сверхпопулярного персонажа.

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