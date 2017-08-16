Твит Обамы после событий в Виргинии стал самым популярным в истории Twitter

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Твит экс-президента США Барака Обамы после столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле стала самой популярной за всю историю существования Twitter, свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, отслеживающем активность пользователей.

Twitter Обама процитировал южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделы.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учится ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность — Нельсон Мандела", — написал Обама. Запись была разделена на три твита.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love…" — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

"…For love comes more naturally to the human heart than its opposite." — Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

Первая часть записи набрала более 2,73 миллиона лайков.

Ранее самым популярным твитом была запись певицы Арианы Гранде после теракта 22 мая в Манчестере: "Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов". Этот твит набрал около 2,72 миллиона лайков.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Twitter существует с 2006 года.