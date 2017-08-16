В ЛНР заявили, что пьяные силовики обстреляли птиц из зенитки

ЛУГАНСК, 16 авг — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, несущие службу у линии соприкосновения в Донбассе, открыли огонь по птицам из зенитной установки, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Личный состав зенитного расчёта 109 батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое, после употребления алкоголя, ради забавы открыли беспорядочный огонь из зенитного орудия по пролетавшим в пределах видимости птицам", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что Народная милиция ЛНР обладает рядом фактов о нарушении воинской дисциплины на передовых позициях в рядах украинской армии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.