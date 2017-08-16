Американцы провели курс подготовки украинских артиллерийских разведчиков

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Американские военные завершили курс подготовки группы украинских артиллерийских разведчиков на одном из полигонов вооруженных сил Украины, сообщила в среду пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины.

"На днях на территории одного из военных полигонов вооруженных сил Украины завершился очередной курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке, который провели опытные американские военнослужащие", — говорится в сообщении пресс-службы.

Планируется, что подготовленные военнослужащие в дальнейшем будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и обучать артиллеристов украинской армии, которые выполняют боевые задачи в зоне военной операции украинских силовиков в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.