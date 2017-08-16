Девять самолетов ВВС Хорватии тушат пожары на побережье Адриатического моря

БЕЛГРАД, 16 авг – РИА Новости. Военно-воздушные силы Хорватии направили в среду двенадцать самолетов на борьбу с природными пожарами, но вынуждены были отозвать три из них в связи с сильным задымлением над очагом возгорания, сообщило минобороны республики.

Крупнейшим в среду стал пожар в очаге Затон рядом с городом Шибеник на побережье Адриатического моря. На земле с огнем борются 57 пожарных с 19 пожарными машинами, возгорание произошло на склонах горы Мрдаковица.

"В тушении задействованы три спецсамолета Canadair CL-415 и три Air Tractor AT-802, пожар заметил пилот самолета Air Tractor AT-802 во время осмотра с воздуха. В тоже время пилот обнаружил возгорание на участке Галовац-Горица в Задарской жупании, которое два Canadair CL-415 и один Air Tractor AT-802 оперативно взяли под контроль", — говорится в сообщении минобороны.

Военное ведомство также сообщило, что три самолета Canadair CL-415, которые утром были направлены на борьбу с огнем на горе Свилая, были отозваны "из-за низкой видимости и задымления над очагом возгорания" и продолжат тушения после улучшения летных условий.

Всего с первого июня спецсамолеты авиабазы ВВС республики в Задаре совершили 1800 часов налета, сбросили 52 тысячи литров воды и участвовали в тушении 212 природных пожаров.