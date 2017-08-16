В Киеве завели дело после стрельбы охранника депутата Рады у детского сада

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Прокуратура Киева завела уголовное дело после инциденту, когда охранник депутата Верховной рады Сергея Мельничука открыл стрельбу из травматического пистолета возле детского сада, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Накануне СМИ сообщили, что охранник бывшего командира нацбатальона "Айдар", депутата Верховной рады из парламентской группы "Воля народа" Сергея Мельничука устроил стрельбу в Киеве во время конфликта депутата с местными жителями у здания детского садика. По данным СМИ, местные жители через суд вернули городу детсад, а депутат встал на сторону рейдеров, пытающихся забрать здание.

"Прокуратурой Киева начато досудебное расследование по факту умышленного препятствования лицом, занимающим особо ответственное положение, а именно народным депутатом Украины Сергеем Мельничуком, исполнению решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду по улице Сабурова на Троещине", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, дело заведено по статье "невыполнение судебного решения".

Прокуратура сообщает, что во время расследования будет проверяться информация СМИ относительно обстоятельств конфликта, также будет дана правовая оценка действиям его участников. По указанному факту также органами национальной полиции зарегистрировано уголовное дело по статье "хулиганство". Вопрос об объединении этих уголовных производств будет решен в ходе досудебного следствия.