Греция отозвала обращение к Евросоюзу о помощи в борьбе с лесными пожарами

АФИНЫ, 16 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Ситуация с лесными пожарами в Греции улучшается, в связи с этим международная помощь в борьбе с огнем не понадобится, заявила в среду представитель пожарной охраны Ставрула Марилли.

Накануне Греция в связи с большим распространением и интенсивностью лесных пожаров подала запрос через Европейский механизм гражданской защиты IRCC на предоставление пожарной авиации. Кипр на помощь грекам решил отправить группу пожарных из 60 человек.

"С учетом улучшающейся картины пожаров в северо-восточной Аттике международная помощь признана ненужной. Поэтому отменена отправка с Кипра пожарных и запрос на воздушные средства через Европейский механизм гражданской защиты", — заявила представитель пожарной службы.

По ее словам, сейчас в Аттике огонь тушат 220 пожарных на 84 машинах, 88 пожарных без техники, пять самолетов и шесть вертолетов. Армия и полиция также выделили людей для борьбы с огнем.

В среду премьер-министр Греции Алексис Ципрас на вертолете облетел места стихийного бедствия и посетил пожарных, борющихся с огнем, сообщила пресс-служба главы правительства. Премьер отметил, что пожарные четверо суток беспрерывно боролись с огнем и поблагодарил их "за нечеловеческие усилия", позволившие остановить распространение огня.

"К счастью, у нас нет жертв, нет погибших. Худшего нам удалось избежать. Катастрофы мы избежали, благодаря вашим сверхчеловеческим усилиям", — сказал Ципрас, поблагодарив, помимо пожарных, местные власти, добровольцев-пожарных.

"Несмотря на трудности, чрезвычайно сложные погодные условия и неблагоприятный рельеф местности, которые часто создают огромные проблемы, нам удалось контролировать огонь. Сейчас ситуация под контролем", — сказал премьер.

По его словам, в Аттике примерно сгорело 1,5 тысячи гектаров леса. Ципрас напомнил, что большой пожар в 2009 году уничтожил 15 тысяч гектаров леса, то есть в десять раз больше.

Премьер сообщил, что проведет в среду совещание с правительством по борьбе с пожарами.