В МИД России осудили теракт на северо-востоке Нигерии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ осудило теракт на северо-востоке Нигерии, в котором погибли 30 мирных жителей, более 80 человек получили ранения.

Пятнадцатого августа в районе населенного пункта Мандарари (штат Борно) на северо-востоке Нигерии три смертницы совершили серию терактов, в том числе вблизи лагеря беженцев. В результате погибли 30 мирных жителей и более 80 человек получили ранения. Российских граждан среди пострадавших нет.

"Решительно осуждаем любые проявления экстремизма и насилия в отношении мирного населения и последовательно поддерживаем усилия руководства Нигерии в борьбе с террористической угрозой, в первую очередь с преступной активностью группировки "Боко Харам", — говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном в среду.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.