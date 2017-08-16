СБУ подозревает одну из сотрудниц в связи с ФСБ России

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет о продолжении чистки своих рядов — в Херсоне задержана сотрудница ведомства, подозреваемая в связях с ФСБ РФ.

"Оперативники управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили сотрудницу херсонского управления СБУ в сотрудничестве с ФСБ РФ. Правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом", — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

СБУ отметила, что продолжает чистки своих рядов и не скрывает обнаруженные факты.

"Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания", ‒ приводит пресс-служба слова главы ведомства Василия Грицака.

Следователи СБУ возбудили уголовное дело по статье "государственная измена", по которой задержанной грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.