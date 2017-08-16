Мэй осудила Трампа, обвинившего обе стороны инцидента в Шарлоттсвилле

ЛОНДОН, 16 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала позицию президента США Дональда Трампа, возложившего ответственность за инцидент в Шарлоттсвилле на обе стороны, об этом она сообщила в среду британским СМИ.

По мнению главы британского правительства, нельзя ставить на одну доску ультраправых и тех, кто с ними борется. "Я не вижу равенства между теми, кто придерживается фашистских взглядов, и теми, кто им противостоит. Я думаю, важно осуждать крайне правые взгляды всем, кто занимает ответственные посты", — приводит слова Мэй агентство Рейтер.

В результате столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу антифашистов. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на "обе стороны", что вызывало волну протестов и обвинений в адрес президента в поддержке и оправдании расизма.