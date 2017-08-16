В Германии в 11 миллионах яиц нашли ядовитый химикат фипронил

БЕРЛИН, 16 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Почти в 11 миллионах яиц в Германии обнаружен ядовитый химикат фипронил, заявила на брифинге официальный представитель минсельхоза ФРГ.

"10,7 миллионов — это то количество яиц в Германии, в которых обнаружен фипронил", — заявила она.

По данным Еврокомиссии, яйца со следами фипронила были обнаружены в 15 государствах, в том числе в ФРГ. Этот химикат используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. У человека фипронил в случае накопления в организме может вызвать поражение печени, почек и щитовидной железы. Особенно вреден химикат для детей.