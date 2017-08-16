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В мире

В Киеве обвинили Москву в поставках КНДР украинских ракетных двигателей

15:2116.08.2017
(обновлено: 15:26 16.08.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyВид на Киев. Архивное фотоВид на Киев. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что Россия могла способствовать передаче КНДР двигателей РД-250, сообщает "Укринформ".

Запуск четырех баллистических ракет с территории Северной Кореи
© AP Photo / KRT
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По его словам, Москва располагает ракетами "Циклон-2" и "Циклон-3", в которых установлены украинские ракетные двигатели. Он отметил, что комплектующие были поставлены в составе ракет в рамках российской космической программы.

"Из числа готовых изделий они (россияне — прим.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", — заявил Радченко.

Он также добавил, что на сегодняшний день у Украины нет "никакой возможности" производить и поставлять соответствующие двигатели.

Публикация в New York Times

Ранее газета New York Times сообщила, что КНДР через черный рынок могла получить двигатели для своих баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш".

Стенд КБ Южное. Архивное фото
© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook
Глава "Южмаша" рассказал пранкерам, как двигатели могли попасть в КНДР
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что страна не поставляла оружие и военные технологии в Северную Корею.

В "Южмаше" также заявили, что не имеют никакого отношения к ракетным программам КНДР, однако генконструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какая-то страна могла скопировать их ракетный двигатель.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. При этом агентство Рейтер со ссылкой на представителей американской разведки сообщило, что КНДР способна сама производить ракетные двигатели и не зависит от зарубежных поставок.

Дискуссия вокруг статьи

Эксперты полагают, что Северная Корея скорее всего не приобрела готовые двигатели, а разработала их самостоятельно, получив доступ к технологиям.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Американский эксперт: Иран мог помочь КНДР создать ракетный двигатель
Так, научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения Джеймса Мартина в Калифорнии Майкл Дьютсман считает, что двигатель мог быть разработан совместно с Ираном.

При этом он напомнил, что ранее КНДР пыталась незаконно получить технологии, в частности, в 2012 году два гражданина страны были осуждены на Украине за попытку кражи документации с предприятий.

"Возможно, что Северная Корея предпринимала и другие попытки украсть или купить технологии с "Южного" или "Южмаша", но конкретной информации у нас нет… Такие покупки могли быть сделаны на черном рынке в обход официальных каналов", — сказал Дьютсман.

Старший научный сотрудник Центра Николай Соков также отмечает, что, если сотрудничество между "Южмашем" и КНДР было, то скорее в виде передачи документации, технологий и отдельных компонентов или привлечения специалистов, так как Пхеньяну нужно налаживать собственное производство.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР . Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
Космическое агентство Украины не будет судиться с NYT из-за статьи про КНДР
По мнению российского военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал отечества" Виктора Мураховского, скопировать ракетный двигатель практически невозможно. При этом Мураховский согласен, что Северная Корея могла активно привлекать специалистов из стран бывшего СССР в 90-е годы и начале XXI века.

"Это же не скульптура"

Комментируя возможность незаконного сотрудничества "Южмаша" с Северной Кореей, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что на сегодняшний день специалисты украинского предприятия "разбегаются" по другим странам, пытаясь найти себе применение, и при этом передают свои технологии любым государствам, проявляющим на них спрос.

Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017
© AP Photo / Korea News Service
Голуб: украинские двигатели не могли попасть в КНДР без ведома Запада
Рогозин также отметил, что ракетный двигатель — "это не картина или скульптура" и что для производства "копии" необходимо иметь или оригинал двигателя, или его детальные чертежи.

В настоящее время в отношении КНДР действуют санкции СБ ООН, которые запрещают ей передачу ракетных технологий. Кроме того, между странами, где есть ракетные технологии, действует соглашение о запрете на их передачу другим странам. Украина является участником этого соглашения.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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