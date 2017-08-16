В Киеве обвинили Москву в поставках КНДР украинских ракетных двигателей

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что Россия могла способствовать передаче КНДР двигателей РД-250, сообщает "Укринформ".
"Из числа готовых изделий они (россияне — прим.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", — заявил Радченко.
Он также добавил, что на сегодняшний день у Украины нет "никакой возможности" производить и поставлять соответствующие двигатели.
Публикация в New York Times
Ранее газета New York Times сообщила, что КНДР через черный рынок могла получить двигатели для своих баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш".
В "Южмаше" также заявили, что не имеют никакого отношения к ракетным программам КНДР, однако генконструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какая-то страна могла скопировать их ракетный двигатель.
Дискуссия вокруг статьи
Эксперты полагают, что Северная Корея скорее всего не приобрела готовые двигатели, а разработала их самостоятельно, получив доступ к технологиям.
При этом он напомнил, что ранее КНДР пыталась незаконно получить технологии, в частности, в 2012 году два гражданина страны были осуждены на Украине за попытку кражи документации с предприятий.
"Возможно, что Северная Корея предпринимала и другие попытки украсть или купить технологии с "Южного" или "Южмаша", но конкретной информации у нас нет… Такие покупки могли быть сделаны на черном рынке в обход официальных каналов", — сказал Дьютсман.
Старший научный сотрудник Центра Николай Соков также отмечает, что, если сотрудничество между "Южмашем" и КНДР было, то скорее в виде передачи документации, технологий и отдельных компонентов или привлечения специалистов, так как Пхеньяну нужно налаживать собственное производство.
"Это же не скульптура"
Комментируя возможность незаконного сотрудничества "Южмаша" с Северной Кореей, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что на сегодняшний день специалисты украинского предприятия "разбегаются" по другим странам, пытаясь найти себе применение, и при этом передают свои технологии любым государствам, проявляющим на них спрос.
В настоящее время в отношении КНДР действуют санкции СБ ООН, которые запрещают ей передачу ракетных технологий. Кроме того, между странами, где есть ракетные технологии, действует соглашение о запрете на их передачу другим странам. Украина является участником этого соглашения.