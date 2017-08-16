Эксперт спрогнозировал последствия референдума в Иракском Курдистане

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Выбор в пользу независимости Иракского Курдистана на грядущем референдуме может ознаменовать начало нового этапа, связанного с разрешением экономических проблем региона, заявил РИА Новости глава делегации комитета по референдуму, ведущей переговоры с Багдадом Роз Нури Шавис.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад и его основные партнеры — Тегеран и Вашингтон. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права.

"Экономические проблемы Курдистана начались в 2014 году. У правительства Ирака есть конституционные обязательства, которые оно не выполняет, оно не предоставляет региону материальные выплаты, а регион платит налоги. Курдистан был процветающим и безопасным, что не идет ни в какое сравнение с другими уголками Ирака, теперь же положение ухудшается день за днем. По моему убеждению, ситуация после референдума не будет хуже той, что сейчас. Даже если ухудшится, то не сильно", — заявил Шавис.

По его словам, перед регионом откроются возможности для решения проблем и поиска средств для этого. "Улучшатся отношения с другими странами, экономическую политику станет легче вести, а также взаимодействовать со Всемирным банком…. Будет надежда на улучшение экономической ситуации", — заявил политик.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны. Между автономией и федеральным центром несколько лет действовало соглашение, по которому Иракский Курдистан передавал не менее 250 тысяч баррелей нефти в день в Багдад, получая взамен 17% от федерального бюджета. Однако затем стороны перестали соблюдать соглашение, обвиняя друг друга в его невыполнении.

Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Сейчас Ирак и Иракский Курдистан продают свою нефть самостоятельно, не делая друг другу никаких отчислений. Ситуация осложняется тем, что пешмерга (курдские вооруженные силы) Иракского Курдистана контролирует большую часть нефтяной провинции Киркук, хотя номинально она в состав автономии не входит.