Машина министра обороны Польши увязла в грязи на севере страны

ВАРШАВА, 16 авг — РИА Новости. Автомобиль министра обороны Польши Антони Мачеревича увяз в грязи в районе Черска Поморского воеводства на севере страны, которое пострадало от дождей и бурь, сообщает телеканал TVN24.

"Внедорожник министра обороны Антони Мачеревича увяз в грязи, когда глава военного ведомства направился в гмину Черск", — сообщает телеканал. На сайте телеканала опубликованы снимки, на которых Мачеревич в строгом костюме держит в руках буксировочный трос, привязанный к увязшему в грязи внедорожнику. Помощь министру оказали местные жители.

Глава минобороны сопровождает премьер-министра Беату Шидло, которая посещает пострадавшие от непогоды районы Польши. Ранее он посетил город Рытель, где военные во избежание разлива реки извлекают из нее поваленные бурей деревья.

Сильные бури прошли в Польше в конце прошлой недели. В результате непогоды погибли шесть человек, несколько десятков ранены. Сильнее всего пострадало Поморское воеводство, где разрушены дома, повален лес, нарушено энергоснабжение. К ликвидации последствий непогоды пришлось привлечь армию.