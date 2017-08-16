Машина министра обороны Польши увязла в грязи на севере страны

ВАРШАВА, 16 авг — РИА Новости. Автомобиль министра обороны Польши Антони Мачеревича увяз в грязи в районе Черска Поморского воеводства на севере страны, которое пострадало от дождей и бурь, сообщает телеканал TVN24.
"Внедорожник министра обороны Антони Мачеревича увяз в грязи, когда глава военного ведомства направился в гмину Черск", — сообщает телеканал. На сайте телеканала опубликованы снимки, на которых Мачеревич в строгом костюме держит в руках буксировочный трос, привязанный к увязшему в грязи внедорожнику. Помощь министру оказали местные жители.
Глава минобороны сопровождает премьер-министра Беату Шидло, которая посещает пострадавшие от непогоды районы Польши. Ранее он посетил город Рытель, где военные во избежание разлива реки извлекают из нее поваленные бурей деревья.
Сильные бури прошли в Польше в конце прошлой недели. В результате непогоды погибли шесть человек, несколько десятков ранены. Сильнее всего пострадало Поморское воеводство, где разрушены дома, повален лес, нарушено энергоснабжение. К ликвидации последствий непогоды пришлось привлечь армию.
Na pomoc ruszyli mieszkańcy miejscowości Konigort.— tvn24 (@tvn24) 16 августа 2017 г.
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