Инцидент рядом с аэропортом Саутенд в Лондоне не повлиял на его работу

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Инцидент недалеко от аэропорта Саутенд в Лондоне не повлиял на работу воздушной гавани, она открыта и продолжает нормальную работу, сообщает газета The Sun со ссылкой на представителя аэропорта.

"Сотрудники службы спасения и пожарные Эссекса в настоящий момент работают над инцидентом в ангаре Air Livery в северной части летного поля. Аэропорт Саутенд Лондона открыт и продолжает нормальную работу", — заявила представитель аэропорта.

В пожарной службе Эссекса, в свою очередь, уточнили, что прибывшие на место пожарные обнаружили, что один из больших ангаров охвачен огнем. Для тушения огня потребовались шесть пожарных расчетов. О причинах возгорания не сообщается.