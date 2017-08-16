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В мире

ДНР: при попытке прорыва на юге Донбасса погибли шесть украинских военных

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (115)
14:0916.08.2017
(обновлено: 14:56 16.08.2017)
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© AFP 2017 / Genya SavilovУкраинские военнослужащие на позициях в районе ДонецкаУкраинские военнослужащие на позициях в районе Донецка
© AFP 2017 / Genya Savilov

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинские силовики попытались пробиться вглубь "серой зоны" в районе населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, но были вынуждены отступить. Шесть украинских военных погибли, сообщило оперативное командование ДНР.

Донецк. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДНР заявила о предотвращении теракта на телевышке в Донецке

В попытке захвата участвовали две диверсионно-разведывательные группы по десять человек. Одна из них попала на минное поле и демаскировала себя. Ополченцы вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия.

"Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены был отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины", — заявили в командовании ДНР.

В результате нападения без света остались пять сел: Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Регулярное нарушение перемирия

По данным оперативного командования самопровозглашенной республики, за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня 56 раз. Всего ВСУ обстреляли районы 23 населённых пунктов ДНР.

Бойцы ополчения Донбасса. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Силовики более 55 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о шести случаях обстрела силовиками за сутки. По их данным, целями были районы населенных пунктов Сокольники, Калиново, Калиновка, Нижнее Лозовое. Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. 

Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 33 нарушениях режима прекращения огня. По их данным, представители ДНР ударили по позициям ВСУ из переносной реактивной установки "Град". Трое украинских военных получили ранения.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
В ЛНР заявили о шести обстрелах территории республики силовиками за сутки

Как заявляют силовики, на приморском направлении обстреливались позиции в районе Красногоровки, вблизи Павлополя. На луганском направлении, согласно заявлению, огонь велся по укреплениям на подступах к Крымскому, Троицкому, Новоалександровке и Новозвановке. На донецком направлении обстреливалась промзона Авдеевки.

На встрече в Минске контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако сообщения о нарушениях режима прекращения огня со всех сторон конфликта продолжают поступать практически каждый день.

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