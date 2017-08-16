В ДНР рассказали о потерях силовиков при попытке прорыва в "серую" зону

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Шесть украинских силовиков погибли и трое пострадали при попытке прорыва на юге Донбасса, уточнил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что шесть украинских силовиков погибли при попытке продвинуться вглубь "серой зоны" на юге Донбасса.

"Понеся потери — шесть военнослужащих погибшими и три ранены — украинские диверсанты отступили. Действия ДРГ сопровождались минометными обстрелами с позиций 59 бригады ВС Украины как по нашим позициям, так и по жилым домам населенных пунктов Ленинское, Коминтерново, Заиченко, Саханка и Октябрь", — сказал Басурин в среду журналистам.