Здание "Киевблагоустройства" ночью забросали коктейлями Молотова

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Пожар произошел в здании коммунального предприятия "Киевблагоустройство" в ночь на среду из-за брошенных коктейлей Молотова, сообщил и.о. директора предприятия Андрей Андреев.

"Сегодня в половине второго ночи на здание КП "Киевблагоустройство" случилось нападение. Неизвестные перелезли через забор, проникли на территорию учреждения и бросили два "коктейля Молотова" в большой кабинет, где находятся рабочие места наших сотрудников. Тушение пожара проведено оперативно", — написал Андреев на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате пожара повреждена офисная мебель и офисная техника. Андреев связывает нападение с деятельностью предприятия, "которое в течение последних лет ведет последовательную политику по уборке незаконных временных сооружений по всему Киеву".