В Киеве обвинили Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что Россия могла способствовать передаче КНДР двигателей РД-250, сообщает "Укринформ".
"Из числа готовых изделий они (россияне — прим.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", — заявил Радченко.
Он также добавил, что на сегодняшний день у Украины нет "никакой возможности" производить и поставлять соответствующие двигатели.
Ранее газета New York Times сообщила, что КНДР через черный рынок могла получить двигатели для своих баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.
Комментируя возможность незаконного сотрудничества "Южмаша" с Северной Кореей, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что на сегодняшний день специалисты украинского предприятия "разбегаются" по другим странам, пытаясь найти себе применение, и при этом передают свои технологии любым государствам, проявляющим на них спрос.