В Киеве обвинили Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что Россия могла способствовать передаче КНДР двигателей РД-250, сообщает "Укринформ".

По его словам, Москва располагает ракетами "Циклон-2" и "Циклон-3", в которых установлены украинские ракетные двигатели. Он отметил, что комплектующие были поставлены в составе ракет в рамках российской космической программы.

"Из числа готовых изделий они (россияне — прим.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", — заявил Радченко.

Он также добавил, что на сегодняшний день у Украины нет "никакой возможности" производить и поставлять соответствующие двигатели.

Ранее газета New York Times сообщила, что КНДР через черный рынок могла получить двигатели для своих баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что страна не поставляла оружие и военные технологии в Северную Корею. В "Южмаше" также заявили, что не имеют никакого отношения к ракетным программам КНДР, однако генконструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш", мог быть скопирован.

Комментируя возможность незаконного сотрудничества "Южмаша" с Северной Кореей, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что на сегодняшний день специалисты украинского предприятия "разбегаются" по другим странам, пытаясь найти себе применение, и при этом передают свои технологии любым государствам, проявляющим на них спрос.