Лавров: надеемся, что "горячие головы" в Вашингтоне и Пхеньяне остыли

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Москва отмечает, что риторика в последних заявлениях Вашингтона и Пхеньяна стала спокойнее, и надеется, что "горячие головы" в США и КНДР остыли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что, по подсчетам специалистов, в регионе могут пострадать сотни тысяч человек, если начнутся военные действия, которыми постоянно грозят из Вашингтона и Пхеньяна.
"В последнее время мы отмечаем, что эта риторика стала поспокойнее, и, наверное, надо надеяться, что горячие головы немного остыли", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.