Лавров: надеемся, что "горячие головы" в Вашингтоне и Пхеньяне остыли

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Москва отмечает, что риторика в последних заявлениях Вашингтона и Пхеньяна стала спокойнее, и надеется, что "горячие головы" в США и КНДР остыли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ситуация на Корейском полуострове в очередной раз накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал"

Лавров напомнил, что, по подсчетам специалистов, в регионе могут пострадать сотни тысяч человек, если начнутся военные действия, которыми постоянно грозят из Вашингтона и Пхеньяна.

"В последнее время мы отмечаем, что эта риторика стала поспокойнее, и, наверное, надо надеяться, что горячие головы немного остыли", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.