Эксперты ООН отметили рост ксенофобии и расизма в США

ЖЕНЕВА, 16 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН отмечают рост ксенофобии и расизма в США в связи с событиями в американском Шарлоттсвилле, говорится в заявлении офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, распространенном в среду.

Обращение к властям США в связи с событиями в Шарлоттсвилле в штате Виргиния подписали председатель рабочей группы по делам людей африканского происхождения Сабело Гумедзе, спецдокладчик ООН по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и других видов нетерпимости Мутума Рутере и председатель Комитета ООН по истреблению расовой дискриминации Анастасия Криклей.

"Мы рассматриваем эти события как недавний пример роста расизма, расовой дискриминации, афрофобии, насилия на почве расизма и ксенофобии, которые мы наблюдаем по всей территории США. Мы глубоко озабочены распространением и возвышением организованной ненависти и расистских групп. Акты ненависти и расизма должны быть единогласно осуждены. Преступления на почве ненависти должны быть расследованы, а виновные наказаны", — говорится в заявлении экспертов.

Представители ООН в этой связи призвали власти США срочно разобраться с выступлениями, которые разжигают насилие на почве расизма, провести независимое расследование таких событий и наказать виновных.

"Правительство должно внимательно бороться со всеми проявлениями расизма, ксенофобии и насилия на почве расизма. Недавние события в Калифорнии, Орегоне, Новом Орлеане, Кентукки, а также в Шарлоттсвилле показывают, что эти проблемы имеют географическое распространение", — заключили эксперты ООН.

В результате инцидентов в Шарлоттсвилле 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния. Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".