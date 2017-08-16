Эксперты ООН отметили рост ксенофобии и расизма в США

ЖЕНЕВА, 16 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН отмечают рост ксенофобии и расизма в США в связи с событиями в американском Шарлоттсвилле, говорится в заявлении офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, распространенном в среду.
"Мы рассматриваем эти события как недавний пример роста расизма, расовой дискриминации, афрофобии, насилия на почве расизма и ксенофобии, которые мы наблюдаем по всей территории США. Мы глубоко озабочены распространением и возвышением организованной ненависти и расистских групп. Акты ненависти и расизма должны быть единогласно осуждены. Преступления на почве ненависти должны быть расследованы, а виновные наказаны", — говорится в заявлении экспертов.
Представители ООН в этой связи призвали власти США срочно разобраться с выступлениями, которые разжигают насилие на почве расизма, провести независимое расследование таких событий и наказать виновных.
В результате инцидентов в Шарлоттсвилле 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния. Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".