КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Памятник генералу Николаю Ватутину облили красной краской в украинской Полтаве, сообщает в среду местное интернет-издание "Полтавщина".

Издание напоминает, что Ватутин в 1922 году окончил Полтавскую пехотную школу. В годы Великой Отечественной войны Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.

"Сегодня в Полтаве неизвестные облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину. В полиции области происшествие пока не комментируют, а в патрульную полицию по данному поводу сообщений не поступало. Это уже второй случай вандализма в отношении памятника за год с небольшим", — сообщает издание.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Киевский горсовет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Шухевича.

В Полтаве облили краской памятник генералу Ватутину / Новости Полтавы https://t.co/LRj13PnXVr pic.twitter.com/AzX1XZEQK6 — Сергей Доброжанский (@dobrojanskij) 16 августа 2017 г.

​