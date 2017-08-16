Лавров назвал безответственными санкции США против Ирана

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Санкции США против Ирана являются безответственными, это может подорвать баланс сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда эти санкции используются для того, чтобы разворачивать в свою пользу очень выверенный баланс по той или иной проблеме, а именно такой баланс был достигнут по иранской ядерной программе, то это, я считаю, безответственные действия, которые могут этот баланс нарушить и подорвать. Не надо с такими провокациями выступать, поскольку речь идет не о чьих-то национальных интересах, не об интересах какой-то одной страны, а об интересах огромного региона, в котором мы заинтересованы обеспечить безъядерный статус", — сказал Лавров на пресс-конференции.

В понедельник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Во вторник член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов заявил РИА Новости, что Россия может потребовать для разрешения ситуации вокруг Ирана созыв "шестёрки", усилиями которой было достигнуто соглашение по всеобъемлющему плану действий по ядерной программе страны.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.