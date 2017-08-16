Глава МИД Боливии: вмешательство извне в дела Венесуэлы недопустимо

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани назвал недопустимым внешнее вмешательство в дела Венесуэлы.

"Регион Латинской Америки находится в процессе консолидации демократии. Боливия — это страна, где существует стабильный демократический режим. Венесуэла сейчас находится в поиске выработки собственного процесса демократии, именно поэтому очень важно вести диалог, обязательно основываясь на уважении принципа суверенитета", — заявил он после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Недопустимо какое-либо внешнее вмешательство в дела другой страны, в частности, Венесуэлы", — сказал Мамани.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.