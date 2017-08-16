ДНР заявила о предотвращении теракта на телевышке в Донецке

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (113)

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о предотвращении теракта на телевышке в Донецке.

"В ходе проведения совместной операции правоохранительными органами ДНР пресечена попытка проведения диверсионно-террористического акта… целью которого был один из важнейших объектов инфраструктуры республики", — говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

По данным ведомства, диверсионная группа планировала подорвать телевышку в Петровском районе Донецка.

При этом в подготовке теракта МГБ ДНР обвиняет Службу безопасности Украины (СБУ).

Как заявили в ведомстве, один из диверсантов "Сугерей, используя поддельный паспорт, полученный от сотрудника СБУ, прибыл на территорию ДНР в сопровождении остальных представителей ДРГ".

По версии МГБ ДНР, сотрудники СБУ передали диверсантам оружие и взрывчатые вещества, которые они хранили в съемной квартире в Донецке. "При получении очередной посылки непосредственно перед осуществлением диверсионного акта, группа диверсантов и её лидер Сугерей задержаны правоохранителями республики", — добавили в МГБ.