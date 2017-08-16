Россия надеется, что США будут соблюдать условия ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия надеется, что США не будут нарушать свои обязательства в рамках соглашения по ядерной программе Ирана, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Парламент Ирана уже одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

"Что касается заявления президента Роухани о том, что Иран может выйти из совместного всеобъемлющего плана действий, который был заключен по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, я надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь также, что и США не будут нарушать свои обязательства по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", — сказал Лавров.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.