Разногласия в Венесуэле надо разрешить мирно, считает Лавров

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Разногласия в Венесуэле должны быть разрешены мирным путем, без вмешательства извне, в том числе военного, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особо нам показалось важным подтвердить нашу позицию по ситуации в Венесуэле. Мы едины в необходимости скорейшего преодоления имеющихся разногласий в этой стране исключительно мирным путем через общенациональный диалог без какого-либо давления извне, не говоря уже о неприемлемости угроз военного вмешательства во внутренние дела этой страны, что уже было резко осуждено подавляющим большинством латиноамериканских государств" — заявил Лавров после встреч с главой МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.