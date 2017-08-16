Разногласия в Венесуэле надо разрешить мирно, считает Лавров

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Разногласия в Венесуэле должны быть разрешены мирным путем, без вмешательства извне, в том числе военного, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.