Глава МИД Турции сообщил о визите в страну главы Генштаба РФ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планируемом визите в страну главы Генштаба ВС РФ для обсуждения новой зоны деэскалации в Сирии.

"Встречи по Идлибу продолжаются. Последняя прошла в начале августа в Тегеране на техническом уровне. Вчера к нам приезжал глава генштаба ВС Ирана, также и российский глава Генштаба к нам приедет. Наши советники встречаются, эта тема обсуждается", — заявил министр в эфире телеканала TRT Haber

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что идет работа над согласованием еще одной зоны деэскалации — в сирийской провинции Идлиб.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.

Как и в уже действующих двух других зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Умеренная сирийская оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к этим международным террористическим организациям.

*Террористическая организация, запрещенная в России