В Венгрии обнаружены яичные продукты с фипронилом

ВЕНА, 16 авг — РИА Новости. Власти Венгрии обнаружили в стране яичные продукты, содержащие инсектицид фипронил, сообщает в среду англоязычное издание Hungary Today со ссылкой на венгерский орган по безопасности пищевых продуктов (NÉBIH).

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако, по европейским нормам, применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

В сообщении венгерского ведомства отмечается, что количество фипронила, зафиксированное в продуктах, не создает риска для здоровья, однако ведомство намерено отозвать зараженные яйца.

Такое решение было принято после соответствующего оповещения от Системы Европейской комиссии быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF). В нем, в частности, говорилось, что в четырех партиях импортированных в Венгрию глубокозамороженных полуфабрикатов "Tamago" были выявлены следы фипронила. Одна из них поступила из Германии, три других — из Польши.

Фипронил не вызывает раковых заболеваний, но может быть токсичен для людей. При передозировке он может спровоцировать тошноту, рвоту, головную боль и даже паралич.

Инсектицид был обнаружен в яйцах в 17 европейских странах с начала августа, а также даже был зафиксирован в партиях продуктов в Гонконге, отмечает венгерское издание.