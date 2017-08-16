Яровая прокомментировала ситуацию с памятником украинским силовикам

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Киевским властям следовало бы вспомнить известные слова "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет" прежде, чем устанавливать памятник погибшим в зоне военной операции в Донбассе украинским силовикам, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.
"(Президент Украины Петр) Порошенко, прежде, чем лепить мечи на карте России, должен был вспомнить пророческие на все времена слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", — цитирует Яровую ее пресс-служба.
Парламентарий подчеркнула, что памятник, установленный Порошенко, "увековечивает его геноцид над жителями Донбасса и является актом откровенного глумления над Европой и минскими соглашениями".
"Но в истории современного мира установка столь откровенно неонацистского памятника – это откровенный диагноз режима Порошенко о политической невменяемости и националистической агрессии. Европейской бюрократии пора сильно озаботиться тем, что они взращивают нацистский режим в Украине", — подытожила Яровая.