Яровая прокомментировала ситуацию с памятником украинским силовикам

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Киевским властям следовало бы вспомнить известные слова "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет" прежде, чем устанавливать памятник погибшим в зоне военной операции в Донбассе украинским силовикам, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Ранее в Киеве установили памятник украинским силовикам, он выглядит как меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метров.

"(Президент Украины Петр) Порошенко, прежде, чем лепить мечи на карте России, должен был вспомнить пророческие на все времена слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Парламентарий подчеркнула, что памятник, установленный Порошенко, "увековечивает его геноцид над жителями Донбасса и является актом откровенного глумления над Европой и минскими соглашениями".

"Но в истории современного мира установка столь откровенно неонацистского памятника – это откровенный диагноз режима Порошенко о политической невменяемости и националистической агрессии. Европейской бюрократии пора сильно озаботиться тем, что они взращивают нацистский режим в Украине", — подытожила Яровая.