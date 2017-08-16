Твит Обамы с цитатой Манделы стал самым популярным в истории

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Серия твитов бывшего американского президента Барака Обамы после столкновений в Шарлоттсвилле стала самой популярной публикацией за всю историю существования Twitter. Это следует из данных сайта favstar.fm, который отслеживает активность пользователей.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность", — написал Обама.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love…" — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

"…For love comes more naturally to the human heart than its opposite." — Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

​Эти слова – цитата покойного президента ЮАР Нельсона Манделы. К публикации Обама прикрепил свою фотографию у окна детского сада, сделанную в 2011 году фотографом Питом Соузой.

Запись была разделена на три твита. Первый набрал более 2,73 миллиона лайков, что стало абсолютным рекордом.

До этого наиболее популярным твитом считалась запись певицы Арианы Гранде после майского теракта в Манчестере: "Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов". Этот твит набрал около 2,72 миллиона лайков.

Третье место занимает публикация телеведущей Эллен Дедженерес, опубликовавшей коллективное селфи на церемонии вручения "Оскара" в 2014 году. "Если бы только рука Бредли (Купера — ред.) была длиннее. Лучшее фото", — написала Дедженерис. Ее твит набрал 2,4 миллиона лайков.

Беспорядки в Шарлоттсвилле

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли массовые столкновения, жертвами которых стали три человека.

Поводом стало решение городских властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). В город стали съезжаться тысячи ультраправых активистов, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". 11 августа они провели факельное шествие, тогда же начались первые аресты.

На следующий день в толпу противников акции ультраправых врезался автомобиль. Погиб один человек, 19 были госпитализированы. При падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка, погибли двое полицейских.

Президент США Дональд Трамп осудил насилие в Шарлоттсвилле, но сказал, что в случившемся виноваты обе стороны. Это высказывание вызвало резкую критику его политических оппонентов и ряда СМИ. Позднее американский лидер прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и их сторонников.

При этом Трамп выступил против сноса памятников и обвинил СМИ в попытках изменить историю.

"Сегодня снесут (памятник) Стоунуолла Джексона, а завтра это будет памятник Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? Надо задаться вопросом — где это все заканчивается", — заявил президент.

Он напомнил, что двое отцов-основателей были крупными рабовладельцами.