США, КНДР и Южной Корее нужно сменить тон разговора, считает Быстрицкий

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Риск развязывания военных действий на Корейском полуострове есть, поэтому США, КНДР и Южной Корее нужно сменить тон разговора, считает председатель Совета фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
"Я не считаю, что война неизбежна. Я считаю, что она вероятна, и более вероятна, чем когда бы то ни было по целому ряду причин. Во-первых, с огромной легкостью стали об этом говорить. Само произнесение фраз про термоядерные удары, про атаки стало легкомысленно допустимым, а это очень опасно. Уровень накала риторики очень высок", — сказал эксперт РИА Новости.
Он отметил, что оппоненты плохо понимают, что такое Северная Корея. "Основная угроза не в том, что Северная Корея – злокачественный злодей, а в том, что никто не понимает, что такое Северная Корея. Во-вторых, в этой ситуации взаимного непонимания, отсутствия правил порядка может произойти недоразумение… Абсолютно все правильно говорят – дипломатические усилия, дай Бог, чтобы они дали результат. Однако помимо этого нужно сменить тон разговора", — сказал Быстрицкий.
По его словам, чтобы избежать недопонимания, нужны каналы связи, контакты, "иначе все может пойти даже против воли лидеров, потому что не удастся удержать ситуацию".
"Под воздействием разного рода причин – бюрократических, психологических, личностных, ситуативных все может пойти не так. Поэтому риск есть", — считает эксперт.
КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась еще больше после обмена резкими заявлениями между КНДР и США.
Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности – Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе – военный. КНДР ответа на российско-китайские инициативы не дала.