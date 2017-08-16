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США, КНДР и Южной Корее нужно сменить тон разговора, считает Быстрицкий

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (858)
12:3816.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПредседатель совета Фонда развития и поддержки клуба Валдай Андрей Быстрицкий. Архивное фотоПредседатель совета Фонда развития и поддержки клуба Валдай Андрей Быстрицкий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Риск развязывания военных действий на Корейском полуострове есть, поэтому США, КНДР и Южной Корее нужно сменить тон разговора, считает председатель Совета фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

"Я не считаю, что война неизбежна. Я считаю, что она вероятна, и более вероятна, чем когда бы то ни было по целому ряду причин. Во-первых, с огромной легкостью стали об этом говорить. Само произнесение фраз про термоядерные удары, про атаки стало легкомысленно допустимым, а это очень опасно. Уровень накала риторики очень высок", — сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что оппоненты плохо понимают, что такое Северная Корея. "Основная угроза не в том, что Северная Корея – злокачественный злодей, а в том, что никто не понимает, что такое Северная Корея. Во-вторых, в этой ситуации взаимного непонимания, отсутствия правил порядка может произойти недоразумение… Абсолютно все правильно говорят – дипломатические усилия, дай Бог, чтобы они дали результат. Однако помимо этого нужно сменить тон разговора", — сказал Быстрицкий.

Константин Затулин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Он напомнил, что суть политики США в отношении КНДР описывалась фразой "стратегическое терпение". "Теперь она по ряду причин не стала стратегической – началась эскалация конфликта. Северокорейцы, южнокорейцы и американцы стали друг друга накручивать и накрутили. Теперь вопрос заключается в том, до какой степени, и удастся ли избежать неожиданных шагов. Проблема в трактовке их шагов. Риск в недоразумении, во взаимном непонимании", — сказал эксперт.

По его словам, чтобы избежать недопонимания, нужны каналы связи, контакты, "иначе все может пойти даже против воли лидеров, потому что не удастся удержать ситуацию".

"Под воздействием разного рода причин – бюрократических, психологических, личностных, ситуативных все может пойти не так. Поэтому риск есть", — считает эксперт.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась еще больше после обмена резкими заявлениями между КНДР и США.

Запуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
В Японии проведут учения на случай пуска ракеты КНДР к Гуаму
Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности – Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе – военный. КНДР ответа на российско-китайские инициативы не дала.

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