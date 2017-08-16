В посольстве Южной Кореи сообщили о визите главы МИД страны в Россию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Москву 25 августа, запланированы ее переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, стороны обсудят текущую ситуацию на Корейском полуострове, сообщили РИА Новости в посольстве республики в РФ.

"Да, она приедет в Россию 25 августа, будут переговоры с Лавровым. Затронут все вопросы, в которых заинтересованы обе стороны", — сообщили в дипмиссии.

На вопрос, обсудят ли министры текущую ситуацию на Корейском полуострове, в посольстве ответили утвердительно.