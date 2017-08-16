Украинской высокой науке пришел конец, заявил Рогозин

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Высокая наука и промышленность Украины на сегодняшний день полностью разрушены, многие квалифицированные специалисты этой страны переезжают в Россию и меняют гражданство, заявил в среду в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Наша работа по ракете "Союз-5" связана с тем, что мы потеряли всю кооперацию с Украиной по ракете "Зенит". Хорошая была ракета, дешевая, очень надежная. Но сейчас как работать с Южмашзаводом? Все разбежались, молодежи нет. Мы это знаем, потому что очень много специалистов к нам приезжают, получают наше гражданство", — сказал он.

По его словам, "украинской промышленности, украинской высокой науке и технологиям наступил конец, и это преступление, которое было совершено киевской властью".

Говоря о возможности незаконного сотрудничества "Южмаша" с Северной Кореей, вице-премьер РФ заявил, что сегодня специалисты украинского предприятия "разбегаются" в любые страны, чтобы найти себе применение, при этом передавая свои технологии любым проявляющим на них спрос государствам.