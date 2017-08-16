Рогозин прокомментировал "украинский след" в ракетной программе КНДР

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не исключил утечки документации или прямой продажи украинских ракетных двигателей Северной Корее.

По информации СМИ, двигатели для северокорейских баллистических ракет могли быть скопированы с силовых установок производства украинского предприятия "Южмаш".

"Либо была утечка документации, либо прямая продажа, передача самих двигателей "налево". Без специалистов — должны быть на месте и организовать производство — трудно было бы обойтись ", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее пресса сообщала, что в конфиденциальном разговоре глава "Юшмаша" якобы подтвердил, что утечка могла быть из конструкторского бюро этого предприятия.

Официально власти Украины отвергли информацию о возможной поставке военных технологий КНДР.