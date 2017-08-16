Савченко предложила управлять Украиной, как XVII веке

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, представила свою модель управления Украиной, которая основывается на принципах правления XVII века, то есть – Гетманщине, в частности, по ее мнению, в стране не должно быть партий.

"Гетманщина — это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение, если они не оправдают доверия народа. Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом" — приводит ее слова сайт телеканала NewsOne

При этом депутат считает, что партий на Украине существовать не должно, потому что, по ее мнению, они себя дискредитировали и не являются более политической элитой страны. "Я зарегистрировала не партию, а скорее — круглый стол, куда приходили представители общественных организаций и искали единую концепцию и путь развития Украины. В частности, мы разработали также проект, который наглядно показывает, как Украина может жить без партий" — сказала Савченко.

В июле Минюст Украины зарегистрировал новую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.