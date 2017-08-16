Депутат: Запад будет выгораживать Украину в скандале с двигателями для КНДР

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украина могла осуществить поставку ракетных двигателей в КНДР, так как военно-промышленный комплекс страны переживает "голодные годы" и нуждается в финансировании, однако, даже если эта информация подтвердится Запад, скорее всего, станет выгораживать киевские власти, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В понедельник New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

"Возможна ли в принципе поставка украинских двигателей в КНДР? Конечно… В данном случае причина, по которой, мне кажется, это возможно, — это голодные годы военно-промышленного комплекса Украины, который ищет везде возможность на чем-то заработать, невзирая на то что в ряде случаев он делает рискованные поставки", — заявил Затулин РИА Новости.

Депутат напомнил, что в гораздо более благополучные времена при экс-президенте Украины Леониде Кучме его администрация и военно-промышленный комплекс были заподозрены в поставке ближневосточным странам РЛС "Кольчуга", что стало причиной международного скандала.

"Но это, конечно, не означает, что эти двигатели точно были поставлены Украиной, поскольку для такого обвинения надо точно знать и быть в курсе конкретных операций, связанных с этой поставкой. Принципиально, никакой проблемы, как мне кажется, для представителей Украины в том, чтобы поставлять оружие куда бы то ни было, на самом деле нет", — подчеркнул он.

Парламентарий предположил, что в случае появления доказательств соответствующих поставок, перед мировым сообществом встанет вопрос о санкциях против Украины. Однако, по его словам, ряд стран заинтересованы в "выгораживании" киевской власти.

"Явно на Западе заинтересованы в том, чтобы выгораживать Украину, как это происходило во многих других случаях… Мы знаем, что во всех случаях, связанных с нарушением режима прекращения огня и невыполнения "минских договоренностей", чтобы ни делала Украина, ее всегда пытаются выгородить. Это в данном случае вполне вероятно и для истории с ракетными двигателями", — подытожил депутат.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" подчеркнул, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

В Белом доме публикацию New York Times комментировать не стали, в Пентагоне журналистам предложили обратиться в разведывательное сообщество США. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге заявила о том, что США "очень серьезно" относятся к сообщениям о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.