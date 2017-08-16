Отец звезды "Игры престолов" запускает собственное шоу на RT

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кит Аллен, отец актера Альфи Аллена, сыгравшего в "Игре престолов" Теона Грейджоя, и певицы Лилли Аллен, запускает на телеканале RT UK юмористическую программу Establishment Club.

В этом шоу Аллен будет искать среди британцев новых талантливых комиков, способных "оживить британскую сатиру".

По словам Аллена, цель его команды — "свежие голоса: язвительные, страстные, оригинальные — чтобы язык был острее бритвы".

Название шоу отсылает к одноименному ночному клубу, открытому в 60-е годы комиком Питером Куком. На его сцене выступали многие звезды британской комедии — например, Стивен Фрай.

"RT всячески нам помогает в поиске новых талантов. В целом это, пожалуй, идеальный дом для возрождённого Establishment Club", — отметил Аллен. Он пояснил, что такие каналы, как BBC, ITV, Channel 4, во-первых, слишком обеспокоены тем, что могут кого-то обидеть, а во-вторых, не дают дорогу новичкам.

Еще одной причиной, по которой Аллен выбрал именно RT, он называет Джонатана Пая — вымышленного репортера, сыгранного комиком Томом Уокером. " RT был единственным каналом, давшем ему площадку", — добавил британец.

Сценарист и продюсер шоу Виктор Льюис-Смит, в свою очередь, отметил роль RT в возрождении комедийного жанра в Великобритании. По его словам, в последние годы ведущие каналы "махнули рукой" на острую сатиру.

"Спасение пришло, откуда не ждали — от телеканала RT, который сегодня помогает смелым новичкам, только вступившим на путь комедии", — сказал он.