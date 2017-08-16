Премьер Южной Кореи выступил против размещения в стране ядерного оружия

ТОКИО, 16 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён выступил против размещения в его стране ядерного оружия, опасаясь, что это подорвет попытки добиться от КНДР отказа от атомной программы, о чем он заявил в эфире южнокорейского телеканала YTN.
Вместе с тем, глава южнокорейского правительства допустил возможность присутствия у берегов Южной Кореи атомных подводных лодок. "В случае с атомными подводными лодками, это несколько иное, чем тактическое ядерное оружие, поэтому я думаю, что пора рассмотреть вопрос их приобретения", — отметил премьер.
В тот же день, как сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап, оппозиционная фракция консерваторов в парламенте Южной Кореи от Партии свободной Кореи приняла курс на возвращение в страну ядерного арсенала США, который был выведен после подписания в 1991 году антиядерной декларации двух корейских государств. Партия призвала власти страны начать переговоры с Америкой о размещении ядерного оружия.
Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.