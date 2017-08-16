СМИ узнали о связях задержанного в Стамбуле бельгийца с террористами

БРЮССЕЛЬ, 16 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Задержанный в Стамбуле по подозрению в подготовке террористического акта бельгиец является 24-летним выходцем из брюссельской коммуны Моленбек по имени Мехди А., сообщило в среду агентство Belga.

Во вторник телеканал NTV сообщил, что турецкие силовики задержали гражданина Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*) и подготовке теракта.

По данным Belga, задержанный бельгиец является двоюродным братом Мехди Бен Ларби — вернувшегося из Сирии исламского наемника, который в январе 2015 года был убит при ликвидации в бельгийском Вервье членов террористической ячейки, готовившей громкие теракты на территории Бельгии.

Со ссылкой на турецкие СМИ агентство пишет, что, в рядах ИГ* на войне в Сирии в 2014 году, Мехди А. отвечал за франкоязычных "джихадистов".

Мехди А. внесен бельгийскими спецслужбами в список лиц, вероятно выезжавших на войну в Сирии или Ираке. Он также фигурирует в перечне Интерпола как лицо, в отношении которого в рамках антитеррористической борьбы применено замораживание авуаров и финансовых средств, пишет Belga. По его данным, бельгийские правоохранительные органы пока не ставили вопрос об экстрадиции Мехди А. в Бельгию.

* Террористическая организация, запрещенная в России