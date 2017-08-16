США размещают в Южной Корее противоракетные комплексы "Пэтриот"

ТОКИО, 16 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. США разместили в Южной Корее усовершенствованные противоракетные комплексы "Пэтриот" для противостояния ракетной угрозе со стороны КНДР, сообщил южнокорейский телеканал KBS.

По его данным, 35 бригада ПВО войск США в Южной Корее получила новую ракетную установку "Пэтриот", чтобы научить военнослужащих ею пользоваться. Для этого уже были проведены испытания новых комплексов, на усовершенствование которых ушло восемь месяцев.

В бригаде, как отмечает KBS, уже есть 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу. Однако пока неизвестно, какие именно модификации получены на этот раз.

Один комплекс PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 16 ракетами, уточняет телеканал.

Недавно КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон —12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США. На этом острове размещены две американские стратегические военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности.

В июле КНДР испытала две баллистические ракеты, как утверждается, дальнего радиуса действия, после чего СБ ООН ужесточил санкции против этой страны.

Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США, и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака.