США размещают в Южной Корее противоракетные комплексы "Пэтриот"

ТОКИО, 16 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. США разместили в Южной Корее усовершенствованные противоракетные комплексы "Пэтриот" для противостояния ракетной угрозе со стороны КНДР, сообщил южнокорейский телеканал KBS.
В бригаде, как отмечает KBS, уже есть 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу. Однако пока неизвестно, какие именно модификации получены на этот раз.
Один комплекс PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 16 ракетами, уточняет телеканал.
В июле КНДР испытала две баллистические ракеты, как утверждается, дальнего радиуса действия, после чего СБ ООН ужесточил санкции против этой страны.
Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США, и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака.