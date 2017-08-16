КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Полиция задержала в Днепре (бывший Днепропетровск) 66-летнего пенсионера, который в одном из супермаркетов подкладывал георгиевские ленточки на полки с конфетами Roshen, которые производит фабрика президента Петра Порошенко; вместе с ленточками он клал и листовки с призывом не покупать их и не оплачивать "убийства граждан Украины", сообщает в среду украинское интернет-издание "Вести".

Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

"Вести" сообщают, что самодельная листовка с лентой всегда появлялась в отделе сладостей рядом с конфетами Roshen. В тексте листовки говорилось, что, покупая эти конфеты, посетители "оплачивают убийства граждан Украины, которые не подчинились неонацистской хунте".

"Таинственным "мстителем" заинтересовались даже в СБУ, сотрудники которой прибыли на место задержания пенсионера. Ранее силовики жаловались, что не могли задержать мужчину, поскольку он очень быстро распространял листовки и скрывался из магазина", — сообщает издание.

Задержанного доставили в участок и составили протокол по статье "изготовление и пропаганда георгиевской лент" и статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Ему грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов (850–2550 гривен или от 32 до 97 долларов).

В июле украинские СМИ сообщали, что четыре человека уже понесли наказание за использование георгиевской ленты на Украине за месяц действия закона о ее запрете в этой стране.

На Украине 15 июня вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение в рамках нового украинского закона увеличивает размеры штрафов и грозит даже административным арестом на срок до 15 суток.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.