Силовики более 55 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 55 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено два дома, сообщили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 23 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, огонь велся из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске поврежден один дом. Еще один дом поврежден в поселке Трудовские в Донецке", — добавили в командовании ДНР.

Как сообщили в МЧС ДНР, в результате обстрелов за сутки произошло пять пожаров. "Вследствие попадания взрывоопасных предметов в Горловке в поселке Пантелеймоновка произошел пожар возле дачного кооператива "Донбасс"… В Петровском районе Донецка — возгорание частного дома, летней кухни, гаража", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.