В Австралии предложили новый район для поисков пропавшего лайнера MH370

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Австралийские специалисты определили в Индийском океане новый район для поисков пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing, сообщает издание Sydney Morning Herald.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения. В январе 2017 года представители Австралии, Малайзии и Китая договорились приостановить поиски.

В отчете, опубликованном в среду Австралийским бюро по безопасности на транспорте (ATSB), сказано, что специалисты двух государственных агентств исследовали четыре предоставленных французскими властями спутниковых снимка океана. Фотографии были сделаны 23 марта 2014 года — спустя две недели после исчезновения лайнера. На снимках видны 70 объектов, 12 из них специалисты классифицировали как "вероятно созданные человеком".

Как сообщается, хотя специалисты не смогли определить, были ли это обломки самолета и принадлежали ли они пропавшему MH370, их размер и местонахождение вблизи прогнозируемого маршрута лайнера "невозможно игнорировать".

"Очевидно, мы должны быть осторожными. Эти объекты не были окончательно идентифицированы как обломки MH370", — цитирует издание главу ATSB Грега Худа.

"Информация, содержащаяся в отчетах агентств Geoscience Australia и CSIRO, может быть полезна для любых поисков в будущем", — добавил Худ.

По словам министра транспорта Австралии Даррена Честера, несмотря на новые находки австралийских специалистов, поиски, прекращенные в январе, возобновлены не будут. "Я приветствую отчеты CSIRO и Geoscience Australia, но важно отметить, что они не предоставляют новых свидетельств, ведущих к точному местонахождению MH370", — цитирует газета Честера.