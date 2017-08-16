Fox News удалил видео о том, как таранить людей на машине

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле. Архивное фото

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Канал Fox News удалил с сайта подборку видео с наездами автомобилей на демонстрантов левого крыла, причем ролик сопровождался призывом "изучать технику".

"Вот компиляция того, как либеральных демонстрантов убирают с дороги с помощью легковых и грузовых автомобилей. Изучайте технику, в ближайшие четыре месяца она может вам понадобиться", — говорилось в комментарии под видео.

Первоначально ролик с таким же комментарием опубликовал консервативный портал Daily Caller.

Fox News и Daily Caller выложили ролик в января этого года, однако СМИ обратили на него внимания после трагических событий в Шарлоттсвилле (штат Виргиния), где во время демонстрации левых активистов автомобиль наехал на толпу. В результате инцидента один человек погиб, еще 19 были ранены.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Автомобиль въехал в толпу в американском Шарлоттсвилле. Кадры инцидента

Одним из первых о видео написал корреспондент издания Slate Генри Грабар, отметивший, что наезд на толпу демонстрантов для американских ультраправых стал поводом для шуток.

После этой публикации Fox News убрал ролик с сайта, а Ноа Котч, шеф-редактор Fox News Digital, обнародовал комментарий: "Материал был неуместным и мы его убрали. Мы сожалеем, что опубликовали его в январе".

На сайте Daily Caller ролик какое-то время еще был доступен, но в итоге его удалили и оттуда.

В cоцсетях на компиляцию также обратили внимание только сейчас. В частности, его прокомментировала Челси Клинтон.

"Так, значит, они (Daily Caller и Fox News — ред.) не удаляли эти посты более шести месяцев, потому что….?", — написала она.

So they kept those posts up for more than 6 months because…? https://t.co/dvrpVvR76i — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) August 15, 2017

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