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В мире

Греция попросила у ЕС помощи в борьбе с лесными пожарами

09:2516.08.2017
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© РИА Новости / Геннадий МельникПожар в регионе Мениди на западе ГрецииПожар в регионе Мениди на западе Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 16 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в борьбе с лесными пожарами, сообщила греческая пожарная служба.

Дети купаются в фонтане в Афинах. 5 августа 2017
© AP Photo / Petros Giannakouris
"Погода сошла с ума". В Греции грозы и град сменят аномальную жару
С начала августа по всей стране полыхают лесные пожары, у пожарных не хватает сил. 14 августа появился 91 новый лесной пожар, 15 августа — 55 очагов. За последние сутки отмечены 33 новых лесных пожара.

В ряде регионов Греции из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации, что позволяет быстро направлять дополнительные силы и средства на борьбу со стихийным бедствием. Режим ЧС объявлен на острове Закинтос, в районах Каламос, Капандритос, Варнава, Марафон, сообщил Генеральный секретариат по делам гражданской обороны. Сгорели десятки тысяч гектаров леса, в том числе вблизи Афин, дым от лесных пожаров во вторник чувствовался по всей столице Греции.

"В связи с большим распространением и интенсивностью пожаров и учитывая, что в ближайшие дни будет высокий риск, наша страна подала запрос через Европейский механизм гражданской защиты IRCC на международную помощь в воздушных силах (для тушения пожаров), конкретно — на две пары самолетов CL-415", — сообщила пожарная служба.

Пожарная машина в Греции. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник
В Греции мужчина устроил 16 поджогов, чтобы помогать пожарным их тушить
Кипр сообщил, что отправит группу пожарных из 60 человек. Франция, которая имеет пожарные самолеты, отказала в помощи из-за многочисленных пожаров у себя.

В составе ВВС Греции имеется 18 пожарных самолетов Canadair – 11 типа CL-215 и семь CL-415, но, по данным СМИ, использоваться могут лишь 6, остальные требуют ремонта. Большинство техники старой — CL-215 летают уже 40 лет.

Ранее источники в правительстве Греции заявили РИА Новости, что из-за финансовых проблем не могут купить российскую пожарную авиатехнику, но Афины предложили создать странам Евросоюза совместное подразделение пожарной авиации для быстрого реагирования на пожары.

Пожар в регионе Мениди на западе Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Власти Греции заявили о спланированных массовых поджогах лесов в стране
Пожарная служба Греции сообщила также, что днем 15 августа на острове Самос было найдено самодельное устройство для поджога, сделанное на основе аэрозольного баллона. Источники в пожарной службе заявляли Афинскому агентству новостей, что, по их мнению, поджоги являются спланированными, однако официальные представители правительства избегают говорить о преднамеренных поджогах, говоря, что прежде необходимо провести расследование.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.

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