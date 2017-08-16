Греция попросила у ЕС помощи в борьбе с лесными пожарами

АФИНЫ, 16 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в борьбе с лесными пожарами, сообщила греческая пожарная служба.
В ряде регионов Греции из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации, что позволяет быстро направлять дополнительные силы и средства на борьбу со стихийным бедствием. Режим ЧС объявлен на острове Закинтос, в районах Каламос, Капандритос, Варнава, Марафон, сообщил Генеральный секретариат по делам гражданской обороны. Сгорели десятки тысяч гектаров леса, в том числе вблизи Афин, дым от лесных пожаров во вторник чувствовался по всей столице Греции.
"В связи с большим распространением и интенсивностью пожаров и учитывая, что в ближайшие дни будет высокий риск, наша страна подала запрос через Европейский механизм гражданской защиты IRCC на международную помощь в воздушных силах (для тушения пожаров), конкретно — на две пары самолетов CL-415", — сообщила пожарная служба.
В составе ВВС Греции имеется 18 пожарных самолетов Canadair – 11 типа CL-215 и семь CL-415, но, по данным СМИ, использоваться могут лишь 6, остальные требуют ремонта. Большинство техники старой — CL-215 летают уже 40 лет.
Ранее источники в правительстве Греции заявили РИА Новости, что из-за финансовых проблем не могут купить российскую пожарную авиатехнику, но Афины предложили создать странам Евросоюза совместное подразделение пожарной авиации для быстрого реагирования на пожары.
В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.