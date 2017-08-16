Греция попросила у ЕС помощи в борьбе с лесными пожарами

АФИНЫ, 16 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в борьбе с лесными пожарами, сообщила греческая пожарная служба.

С начала августа по всей стране полыхают лесные пожары, у пожарных не хватает сил. 14 августа появился 91 новый лесной пожар, 15 августа — 55 очагов. За последние сутки отмечены 33 новых лесных пожара.

В ряде регионов Греции из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации, что позволяет быстро направлять дополнительные силы и средства на борьбу со стихийным бедствием. Режим ЧС объявлен на острове Закинтос, в районах Каламос, Капандритос, Варнава, Марафон, сообщил Генеральный секретариат по делам гражданской обороны. Сгорели десятки тысяч гектаров леса, в том числе вблизи Афин, дым от лесных пожаров во вторник чувствовался по всей столице Греции.

"В связи с большим распространением и интенсивностью пожаров и учитывая, что в ближайшие дни будет высокий риск, наша страна подала запрос через Европейский механизм гражданской защиты IRCC на международную помощь в воздушных силах (для тушения пожаров), конкретно — на две пары самолетов CL-415", — сообщила пожарная служба.

Кипр сообщил, что отправит группу пожарных из 60 человек. Франция, которая имеет пожарные самолеты, отказала в помощи из-за многочисленных пожаров у себя.

В составе ВВС Греции имеется 18 пожарных самолетов Canadair – 11 типа CL-215 и семь CL-415, но, по данным СМИ, использоваться могут лишь 6, остальные требуют ремонта. Большинство техники старой — CL-215 летают уже 40 лет.

Ранее источники в правительстве Греции заявили РИА Новости, что из-за финансовых проблем не могут купить российскую пожарную авиатехнику, но Афины предложили создать странам Евросоюза совместное подразделение пожарной авиации для быстрого реагирования на пожары.

Пожарная служба Греции сообщила также, что днем 15 августа на острове Самос было найдено самодельное устройство для поджога, сделанное на основе аэрозольного баллона. Источники в пожарной службе заявляли Афинскому агентству новостей, что, по их мнению, поджоги являются спланированными, однако официальные представители правительства избегают говорить о преднамеренных поджогах, говоря, что прежде необходимо провести расследование.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.