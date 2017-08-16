Министр экономики Тайваня подал в отставку после блэкаута

ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Министр экономики Тайваня Ли Шигуан в среду подал в отставку после того, как во вторник половина населения острова на несколько часов осталась без электричества, сообщает издание Taipei Times.

Ли Шигуан взял на себя ответственность за то, что в 17 уездах и городах острова почти 6,68 миллиона пользователей из общего числа в 13 миллионов несколько часов в вечернее время провели без электричества. Глава правительства Тайваня немедленно принял отставку министра.

Отмечается, что причиной массового отключения стало кратковременное прекращения поставки сжиженного газа на главную электростанцию в муниципалитете Таоюань, из-за этого внезапно отключились все шесть генераторов станции. По предварительным данным, прерывание подачи газа могло случиться из-за человеческого фактора.

В среду поставки электричества населению проходят в штатном режиме.