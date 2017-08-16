СМИ рассказали о планах США провести совместные военные учения с Египтом

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США примут участие в совместных с Египтом военных учениях "Яркая звезда" впервые с 2009 года, передает телеканал CNN.

В феврале глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел заявил, что США хотят возобновить проведение крупномасштабных военных учений "Яркая звезда" с Египтом, отмененных в 2013 году президентом Бараком Обамой в знак протеста против убийств мирных жителей.

По словам представителя Центрального командования ВС США майора Джоша Жака (Josh Jacques), "Яркая звезда-2017" являются двусторонними "командно-штабными учениями, полевыми маневрами и семинаром старших должностных лиц, проводимыми с Арабской Республикой Египет".

Как сообщил телеканалу чиновник из министерства обороны США, в учениях примут участие около 200 военных США. В 2009 году, когда учения проводились в последний раз, в них приняли участие около 1,3 тысячи военных и морпехов. По данным телеканала, учения проводились с 1980-х годов каждые два года.

"Участие укрепляет межвоенные отношения между армией США и нашими египетскими партнерами", — приводит телеканал слова Жака. Он отметил, что учения укрепляют безопасность и стабильность в регионе. Точная дата проведения учений не сообщается.

С момента свержения в Египте в 2013 году президента-исламиста Мухаммеда Мурси отношения между Вашингтоном и Каиром переживали период охлаждения. Вашингтон тогда резко ограничил свою поддержку египетским властям и отменил поставку Каиру десяти вертолетов Apache, а затем объявил о приостановке поставок другой военной техники, а также запчастей для нее. Однако уже в апреле этого года администрация США приняла решение возобновить в полном объеме поставки вооружений, а также продолжить выделение ежегодной военной помощи Египту в размере 1,3 миллиарда долларов в год.